En uzun gece başlıyor. Kuzey yarımkürede kış gündönümü yaşanılacak. Bu günde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Peki, kış dönümünün burçlara etkisi nedir? Kış dönümü nedir? Ayrıntılar haberimizde...

KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık),güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

EN UZUN GECE (21 ARALIK) KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık Cumartesi 2019'da en uzun geceyi yaşayacağız.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

KIŞ DÖNÜMÜNÜN BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

Saat 2:55’te Venüs-Uranüs üçgeni kesinleşiyor ve etkisi 1 haftaya yayılıyor. Çeşitli sürprizli durumlar oluşabilir. İkili ilişkilerde özgürleşme ihtiyacında olabiliriz yalnız bu ihtiyaç geçici ve aldatıcıdır. Aniden başlayıp biten tuhaf ilişkiler söz konusu olabilir. Parlak, modern ve bohem eşyalar, takılar ve resimler ilgimizi çekebilir. Ay saat 5:30’da Kova burcuna geçiyor. Bireyselliğin ve özgür olma ihtiyacının öne çıktığı bir gün. Orijinal ve egzantrik fikirler aklımıza gelebilir. Sosyalleşme fırsatları bulabilir ve yeni arkadaşlar edinebiliriz. Saat 19:28’de Güneş Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve Kış Gündönümünü başlatıyor, bu transit ile detaylı yorumumu giriş kısmında yazmıştım. Saat 21:13’te Ay-Mars karesi kesinleşiyor. Zorlayıcı duygular içine girip öfke patlamaları yaşayabilir ve düşüncesizce çıkışlar yapabiliriz. Kadınlarla ilişkilerde veya kadınlarla ilgili konularda problemler oluşabilir. Sakarlıklar ve kazalar da meydana gelebilir. Kova, İkizler,Terazi ve Oğlak bu açılardan daha fazla etkilenebilir.