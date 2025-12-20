Habertürk
        En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri nelerdir?

        En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri nelerdir?

        Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 21 Aralık kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Böylece Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Peki, "En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri nelerdir?" İşte 21 Aralık en uzun gece hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Giriş: 20.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:53
        1

        21 Aralık kış dönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı tarihtir. 21 Aralık ile beraber günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Peki, "En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri nelerdir?" İşte detaylar...

        2

        21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

        21 Aralık kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarım Küre'de kışın, Güney Yarım Küre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz , Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır.

        3

        21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

        Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarım Küre'ye en eğik açılarla gelir.

        Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

        Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

        4

        Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

        5

        EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

        Kuzey Yarım Kürede Oğlak Dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

        6

        GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

        21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

        23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

