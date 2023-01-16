"En yakın yağmurlu günler 'Ocak ayını kapattınız' diyor"

'Yakında ne zaman gelir bu sular?' sorusu, susuzluk konusu futbol muhabbetinin bile önüne geçebilir. Günlük konuşmalarımız arasında kar yağmadığı için bir hava durumu maddesi var ama ne derinlikte bir kuraklık yaşadığımız tam anlaşılmış değil.

Türkiye'de büyük şehirlerin barajları dışında 'küçük' şehirlerin çok ciddi bir su kıtlığı yaşadığı dönemdeyiz. Örneğin İstanbul'un şu anki barajları (Melen'den transferiyle toplam kullanılabilir suyu), bulunduğu Marmara bölgesindeki diğer şehirlerden daha iyi durumda. İstanbul'un Kocaeli'den ve Bursa'dan daha uzun süre dayanacak, transfer yöntemleri ve kesintilerle dayanıklılığı uzatılabilecek bir hali var diyebiliriz.