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"En yakın yağmurlu günler 'Ocak ayını kapattınız' diyor"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, ocak ayı için yağış beklentilerinin azaldığını kaleme aldı. Öztel, "En yakın yağmurlu günler 'Ocak ayını kapattınız' diyor" ifadelerini kullandı

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'Yakında ne zaman gelir bu sular?' sorusu, susuzluk konusu futbol muhabbetinin bile önüne geçebilir. Günlük konuşmalarımız arasında kar yağmadığı için bir hava durumu maddesi var ama ne derinlikte bir kuraklık yaşadığımız tam anlaşılmış değil.

Türkiye'de büyük şehirlerin barajları dışında 'küçük' şehirlerin çok ciddi bir su kıtlığı yaşadığı dönemdeyiz. Örneğin İstanbul'un şu anki barajları (Melen'den transferiyle toplam kullanılabilir suyu), bulunduğu Marmara bölgesindeki diğer şehirlerden daha iyi durumda. İstanbul'un Kocaeli'den ve Bursa'dan daha uzun süre dayanacak, transfer yöntemleri ve kesintilerle dayanıklılığı uzatılabilecek bir hali var diyebiliriz.

Fakat iş uzun vadeli hava tahminlerine bakınca kararmaya başlıyor. Ocak ayı sonlarından önce bu çarşamba günü zayıf yağmur geçişi dışında batıda damla düşmüyor. En yakın yağmurlu günler ve toplam yağış miktarları ocak ayını kapattınız diyor (25-26 Ocak gibi Marmara bir miktar yağış alabilir ama vadesi uzun bir tahmin halinde hâlâ değişebilir).

Aşağıdaki haritada açık sarı ya da kahverengi bir alanda yaşıyorsanız, su tasarrufu yapmalısınız. Harita incelenirse Marmara bölgesi son 4 ayda ortalama aldığı yağışlardan %60-70 oranında DAHA AZ yağış alabilmiş ve gelecek 15 günün hava tahminleri de çok umutlu değil. İçinde bulunduğumuz aylar yıl içinde yağış ortalamamızı en çok yukarı taşıyabilen, sulak aylar. Bu aylarda yaşanan yağış kıtlığı meteorolojik olarak olabilecek en kötü senaryo ve biz içinde yaşıyoruz. Avrupa bugünlerde o sıcak dalgadan kurtuldu ve kar yağışları almaya başladı, kuzey-kuzeybatı yönlerde kış emareleri var. Fakat Türkiye'yi yakın zamanda etkisine alacak soğuk bir sistem görüntüsü yok.

Şu banyoda 2 dakika eksik kalayım, arabaya 'Beni Yıka' yazmışlar ama onları dinlemeyeyim demeliyiz. Tahriklere kapılmayalım.

Sadece otomobil yıkatmayarak 18 milyonun su kullandığı devasa şehirleri kuraklıktan kurtaramayız. Belli ki kurumsal kampanyalar yapmalı, su tasarrufunu günlük konuşmalarımız arasına almalıyız. Meteorolojide durum iyiye giderse, hava tahminlerinde yağışlar görünürse ne ala fakat koca ocak ayını kaçırmak üzereyiz.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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