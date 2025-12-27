En yüksek emekli promosyon veren bankalar 2025 Aralık
Aralık ayının gelişiyle birlikte emekli banka promosyonuna ilişkin bankalar arasında rekabet arttı. Bazı bankalar belirli koşullarda emekli maaş promosyon miktarını 30 bin TL'ye yükseltti. SSK, Bağkur ve EYT'liler 3 yılda bir promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Maaşını bir bankadan başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, bildirimlerini banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" İşte 2025 Aralık en yüksek emekli banka promosyon kampanyaları...
Bankalar, aralık ayına özel güncel promosyon kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyurdu. Bu bağlamda en yüksek emekli promosyon veren banka belli oldu. Emekli promosyon miktarı, emekli maaşı doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, emekli maaş promosyonu ne kadar oldu?" 2025 Aralık ayı Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi emekli promosyonları...
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankalar aralık ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar belirli koşullar doğrultusunda 30 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
İşte güncel promosyon miktarları...
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2025'tir.
QNB
Maaşını 3 yıl boyunca QNB aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödeme yapılıyor.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit sağlanıyor.
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit veriliyor.
Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihinden sonra promosyon talebi yapılmadan önce minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabiliyor.
Kampanya, 8 Ekim 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
KUVEYT TÜRK
Promosyonlar: Emeklilik maaşınızı Kuveyt Türk'ten alırsanız 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesine hak kazanabilirsiniz.
Emekli Maaş Promosyonu: Emekli maaşınızı bankamızdan alarak promosyon başvurusu ile 24.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Yeni Sağlam Kart Sahiplerine Özel Kampanya: Mevcutta emekli maaş müşterimiz olup Saglam Kartı olmayan veya ilk defa Sağlam Kart alan yeni emekli maaş müşterilerimiz; 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni Sağlam Kartınız ile yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller kart ekstresi kesiminden sonra tanımlanacaktır.
Fatura Talimatı Kampanyası: Emekli maaş müşterilerimiz 31 Aralık 2025 tarihine kadar kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş her yeni fatura talimatına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller fatura tahsilatı gerçekleştikten sonra tanımlanacaktır.
Başvuru Kolaylığı: Emekli maaş taşıma veya promosyon başvurularınızı Kuveyt Türk Mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz
Erişim Kolaylığı: Maaşınıza 7/24 Kuveyt Türk ATM'lerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Maaş çekimini ayrıca anlaşmalı banka ATM'lerinden yapabilirsiniz.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye varabiliyor.
Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım sunuyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacak.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.