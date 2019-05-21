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Endemik bir güzelliğimizi kaybettik! Bornova Lalesi tükendi!

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü'nce hayata geçirilen 'İzmir'de bulunan nadir, endemik ve tehdit altındaki türlerin toplanması, muhafazası' isimli proje tamamlandı. 5 yıl boyunca İzmir kırsalında çalışma yapan ekip, endemik (yalnızca belli bölgede yaşayan),nadir görülen ve tehdit altındaki 188 bitki taksonuna ait herbaryum ve 75 tohum materyali topladı. Yapılan araştırmada, Türkiye florası için yeni türlere rastlanırken, kayıp 4 tür de yeniden keşfedildi. Araştırmalarda ayrıca, 'Bornova Lalesi'nin, doğada tükendiği belirlendi

Bornova Lalesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü, ' İzmir'de bulunan nadir, endemik ve tehdit altındaki türlerin toplanması, muhafazası' isimli bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında İzmir'de bulunan endemik, nadir görülen ve tehdit altındaki 188 bitki taksonuna (tür ve tür altı) ait herbaryum (kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) ve 75 tohum materyali toplandı.

KAYIP 4 TÜR YENİDEN KEŞFEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bu materyaller, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası'nda gelecek nesillere aktarılmak üzere, muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmada, Türkiye florası için yeni bitki türlerine rastlanırken, kayıp 4 tür de yeniden keşfedildi.

SADECE BORNOVA'NIN DAĞLARINDAYDI

Yapılan arazi çalışmaları sonucunda tespit edilen taksonlar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından belirlenen tehdit kriterlerine göre yeniden sınıflandırıldı. Buna göre daha önce Bornova'nın Atatürk Mahallesi'nin dağlık alanlarında yetiştiği belirlenen Bornova Lalesi'nin doğada tükendiği ortaya çıktı. Yine 6 türün de tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

 

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