Endonezya'da futbol sahası savaş alanı! 174 kişi öldü

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde iki futbol takımının taraftarları arasında çıkan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Çoğunun ezilerek öldürüldüğünü belirtildi.
Endonezya Premier Ligi maçında Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından iki rakip futbol takımının taraftarları arasında çok sayıda arbede yaşandı.
Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, arbedenin çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve bunun taraftarlar arasında paniğe yol açtığını söyledi.
Yüzlerce kişi biber gazına yakalanmamak için çıkış kapısına koşarken, birçok insan kaosta boğuldu ve ayaklar altında kaldı. Yetkililer, polisin müdahalesinin hemen ardından 34 kişinin öldüğünü, daha sonra bu sayının 174'e yükseldiğini belirtti.
KAPSAMLI SORUŞTURMA TALİMATI
Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak, yaptığı açıklamada, izdihamda ölenlerin sayısının 174'e yükseldiğini, 11'i ağır 100'den fazla yaralının bölgedeki 8 hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi.
Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." dedi.
Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söyledi.
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