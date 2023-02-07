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Endorfin Hormonu Ne İşe Yarar?

Endorfinler beyinde endişeyi düzenleyerek, mutluluk duygularını artırarak ve ruh halini iyileştirerek hareket eder. Dolayısıyla bu nörotransmiterin düşük seviyeleri kaygıya ve depresyona neden olabilir. Endorfinlerin vücut tarafından salgılanması; kendine olan güveni artırmaya, benlik saygısını geliştirmeye yardımcı olan mutluluk ve zevk hissini artırır. Endorfinler, örneğin aşırı egzersiz yapıldığında, bir kırıkta veya ameliyattan sonra ağrı durumlarında vücut tarafından doğal olarak salınan morfin gibi opioid ilaçlara benzer bir analjezik etkiye sahiptir. Ağrı hissini azaltmanın yanı sıra stresle ilişkili hormonların salınımını düzenleyerek hareket ettiklerinden stresi azaltmaya da yardımcı olur.

Ek olarak endorfinler, stresi azaltmaya yardımcı olan huzur ve keyif hissini arttırır. Aynı zamanda hafızayı ve dikkati geliştirmeye yardımcı olur. Serbest bırakıldıklarında iyi olma hissini arttırırlar, bu da dış uyaranlara dikkati kolaylaştırır ve bunların daha net algılanmasını sağlar. Endorfin salınımı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çünkü duygusal stresi azaltır. Bu amaca yönelik endorfin hormonu içeren ilaçlar da bulunmaktadır. Kronik stres veya depresyon durumlarında bağışıklık sistemi zayıflar, mikroorganizmalarla savaşma yeteneği azalır, hastalık riski artar.

Endorfinler, aşk bağını kolaylaştırmanın yanı sıra cinsel isteğin artmasına yol açan aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin gibi diğer hormonların sentezini ve salınımını tetikledikleri için cinsellik üzerinde etkilidirler. Örneğin oksitosin gibi yakın temas arzusunu artıran ve aşk bağını kolaylaştıran diğer hormonların sentezini ve salınımını etkilediği için mutluluk hissine neden olurlar.

Endorfin Hormonu Nasıl Arttırılır?

Endorfin hormonu nasıl arttırılır diye merak ediyorsanız en iyi yollarından biri, haftada en az bir kez koşmak veya tempolu yürüyüş yapmaktır. Ancak bu tür egzersizleri yapmaktan hoşlanmıyorsanız bir spor salonunda grup derslerine gitmek, pilates veya yoga dersi gibi daha sakin bir şey yapmak gibi başka seçenekleri uygulamayı da seçebilirsiniz. Ayrıca kişi bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, sörf yapmak veya sevdiği bir dans türünü uygulamak gibi kendisine zevk veren ve aynı zamanda vücudunu çalıştırmasına yardımcı olan bir aktivite yapmayı seçebilir. Çikolata, sağlıkla ilgili nörotransmiterlerin salınımını uyarır; anandamid adı verilen ve kişinin çikolata yedikten sonra daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlayan bir endorfin içerir.

Çikolatanın faydalarından yararlanmak için günde bir kare yemek yeterlidir ve ideal olarak en az %70 kakao içeren bitter çikolata olmalıdır. Çünkü yapısında daha az yağ ve şeker bulunur, bu sayede sağlık üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır. Cinsel zevk, mutluluğu teşvik eden endorfinleri serbest bırakır. bu nedenle, cinsel temasın tatmin edici ve düzenli olduğu iyi bir aşk ilişkisini sürdürmek önemlidir. Mutluluğa ulaşmanın bir başka yolu da domates, fındık ve kırmızı şarap gibi serotonin üretimini uyaran yiyeceklerin tüketimini artırmaktır. Eroin, kokain gibi yasa dışı uyuşturucular ve amfetamin gibi maddeler mutluluk ve coşkuya neden olabilir. Ancak beyin fonksiyonlarını ve sağlığını bozan anlık bir etkidir. Endorfin hormonu içeren yiyecekler ise çikolata, makarna, dondurma, muz, üzün ve çilektir. Bu yiyeceklerden yeterli miktarda alınması halinde endorfin salınımı sağlanacaktır.

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