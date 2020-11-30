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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 37,2 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.2 azalarak 2 milyar 92 milyon 924 bin dolara geriledi

Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 37,2 azaldı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar oldu.

Bunun 2 milyar 92 milyon 924 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ekim ayında bu rakam 3 milyar 332 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 37,2 azaldı. Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

Öte yandan, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 22,5 azalarak 2 milyon 328 bin 558 tona geriledi.

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