Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Enerji kaybı, saç dökülmesi, unutkanlık… Beslenme yetersizliğinin gizli belirtileri

        Yetersiz beslenme sağlığı tehdit ediyor: İşte dikkat etmeniz gerekenler

        Beslenme sadece karın doyurmak değildir. Protein, vitamin, mineral ve enerji dengesinin kurulmadığı her durumda vücut alarm verir ve ciddi hastalıkların kapısı aralanır. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 13:13 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beslenme yetersizliğinin gizli belirtileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dengesiz beslenme ile yetersiz beslenme aynı şey değil. Eksik ya da fazla tüketilen besin öğeleri, vücudu farklı şekillerde etkiliyor. Peki, sağlıklı beslenmenin püf noktaları neler?

        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?

        BESİN, BESLENME VE DENGELİ BESLENME

        Beslenme yetersizliğini daha iyi anlamak için öncelikle besin, beslenme ve dengeli beslenme kavramlarını bilmek gerekir.

        Besinler, vücudumuzun temel yapı taşlarını oluşturan besin öğelerinden meydana gelir. Bu öğeler makro ve mikro besinler olarak ikiye ayrılır.

        Makro besin öğeleri: Protein, karbonhidrat ve yağlar olup vücuda enerji sağlar.

        REKLAM

        Mikro besin öğeleri: Vitaminler ve minerallerden oluşur. Makro besinlerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar.

        Su: Yaşam için vazgeçilmez bir besin öğesidir.

        Besin öğeleri beş ana grupta toplanır:

        - Süt ve süt ürünleri

        - Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar

        - Ekmek ve tahıllar

        - Sebzeler

        - Meyveler

        Bu grupların dengeli şekilde tüketilmesi sağlıklı beslenmeyi, yani optimal beslenmeyi oluşturur. Optimal beslenme hem bireysel hem toplumsal sağlık için kritik öneme sahiptir.

        BESLENME YETERSİZLİĞİ NEDİR?

        Beslenme yetersizliği, sağlığın korunması için gerekli olan besin öğelerinin yeterince alınamaması durumudur. Vücut, ihtiyaç duyduğu besin öğelerini yeterli miktarda alamadığında metabolik işlevler aksar ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.

        REKLAM

        Burada yetersiz beslenme ve dengesiz beslenme birbirinden ayrılır:

        Yetersiz beslenme: Gerekli besin öğelerinin alınamaması.

        Dengesiz beslenme: Besin öğelerinin yetersiz veya fazla alınması.

        BESLENME YETERSİZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

        Beslenme yetersizliği farklı belirtilerle kendini gösterebilir:

        - Sürekli yorgunluk ve halsizlik

        - Saç dökülmesi (çinko, demir, biotin eksikliği)

        - Hormonal düzensizlikler

        - Kısırlık veya hamile kalmada zorluk

        - Uyku bozuklukları

        - Sinirlilik, depresyon ve kaygı hali

        - Üşüme ve soğuk intoleransı

        - Kabızlık

        - Unutkanlık, dikkat dağınıklığı

        - Bağışıklığın zayıflaması, sık hastalanma

        - Adet düzensizlikleri

        - Çocuklarda boy kısalığı veya düşük kilo

        - Ödem oluşumu

        REKLAM

        BESLENME YETERSİZLİĞİNİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

        Besin öğelerinin eksikliği ciddi hastalıklara sebep olabilir. Bunlardan bazıları:

        - Marasmus, Kwashiorkor – Protein-enerji yetersizliği

        - Skorbüt – C vitamini eksikliği

        - Gece körlüğü – A vitamini eksikliği

        - Guatr – İyot eksikliği

        - Diş çürükleri – Kalsiyum eksikliği

        - Osteoporoz, Osteomalasi, Raşitizm – D vitamini ve kalsiyum eksikliği

        - Anemi – Demir ve folik asit eksikliği

        RİSK FAKTÖRLERİ

        Yetersiz beslenme sadece kişinin tercihleriyle ortaya çıkmaz. Farklı risk faktörleri de bu duruma yol açabilir:

        - Yaşlılık veya çocukluk dönemi

        - Düşük gelir düzeyi, besine ulaşamama

        REKLAM

        - Kronik hastalıklar

        - Mide bulantısı, yutma güçlüğü, sık ishal

        - Psikolojik sorunlar (ör. depresyon, iştah kaybı)

        - Pankreas yetmezliği, bağırsak hastalıkları, kanser

        - Vejetaryen veya vegan beslenmede hayvansal besin öğelerinin eksikliği

        Risk altındaki bireylerin beslenmesi yakından takip edilmeli, gerekirse doktor tavsiyesiyle besin destekleri kullanılmalıdır.

        BESLENME YETERSİZLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN BESİN GRUPLARI

        Beslenme yetersizliğini önlemek için beş temel besin grubundan dengeli şekilde tüketmek gerekir:

        SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

        Protein, kalsiyum, fosfor, çinko ve B vitaminlerinden zengindir.

        Süt yağı A, D, E, K vitaminlerini içerir.

        Çocuklar, gençler, hamileler ve tüm yaş grupları için önerilir.

        REKLAM

        Günlük önerilen miktar: 2-3 porsiyon.

        ET, TAVUK, BALIK, YUMURTA, KURU BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR

        Protein, demir, çinko, B vitaminleri açısından zengindir.

        B12 vitamini sadece bu grupta bulunur.

        Kuru baklagiller lif açısından önemlidir.

        Hücre onarımı ve sinir sistemi için gereklidir.

        Günlük önerilen miktar: 2,5-3 porsiyon.

        EKMEK VE TAHILLAR

        Temel enerji kaynağıdır.

        Tam tahıllar posa ve B vitaminleri yönünden zengindir.

        Sinir sistemi ve sindirim sağlığı için önemlidir.

        Günlük önerilen miktar: 3-7 porsiyon (yaşa, cinsiyete, aktiviteye göre değişir).

        SEBZELER VE MEYVELER

        Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengindir.

        Büyüme, gelişme, bağışıklık ve doku onarımı için gereklidir.

        REKLAM

        Sebzeler: günde 3-4 porsiyon

        Meyveler: günde 2-3 porsiyon

        Beslenme yetersizliği bireylerin yaşam kalitesini düşürür ve ciddi hastalıklara yol açar. Beş temel besin grubunu yeterli ve dengeli şekilde tüketmek, sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek (ızgara, haşlama, fırın) ve risk faktörlerini dikkate almak bu sorunun önlenmesinde en etkili yoldur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri