Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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Enerjide tüketicilere görsel rehberlik dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerjide vatandaşların en çok merak ettiği konuları içeren kısa videolarla sektörde görsel rehberlik uygulaması başlattıklarını belirterek, "(Enerji Rehberi videolarında) Elektriğin hangi hallerde kesileceğinden, doğalgaz faturasını indirmenin yollarına, LPG’li araç alırken dikkat edilmesi gerekenlerden, bazı akaryakıt ürünlerinin araçlarda arızaya neden olması durumunda yapılması gerekenlere kadar pek çok konuda uzmanlarımız gerekli aydınlatıcı açıklamalarda bulunuyor. Uygulama sayesinde sektörde bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi

05.08.2018 - 12:02 | Güncelleme: AA

Yılmaz, tüketicilerin sektördeki temel haklarını içeren ve EPDK uzmanlarının açıklamalarıyla oluşturulan görsel “Enerji Rehberi” uygulamasına ilişkin,  değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz EPDK'nin internet sitesinde ve sosyal medyada kullanılmaya başlayan rehberlik videoları aracılığıyla tüketicilerin elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG piyasalarındaki haklarını en iyi şekilde öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu çerçevede hazırlanan kısa videoların içeriği konusunda da bilgi veren Yılmaz, şunları ifade etti:

"(Enerji Rehberi videolarında) Elektriğin hangi hallerde kesileceğinden, doğalgaz faturasını indirmenin yollarına, LPG’li araç alırken dikkat edilmesi gerekenlerden, bazı akaryakıt ürünlerinin araçlarda arızaya neden olması durumunda yapılması gerekenlere kadar pek çok konuda uzmanlarımız gerekli açıklamalarda bulunuyor. 1-2 dakikalık bu videolar ile mümkün olduğunca çok vatandaşa ulaşarak, enerjideki en temel hakları anlatmayı amaçladık. Videolar izleyiciyi sıkmayacak biçimde, en kısa ve temel sorulara cevap verecek içeriklerle hazırlandı. Uygulama sayesinde sektörde bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Malum sektörümüz dinamik bir sektör önümüzdeki dönemde ihtiyaç oldukça sitemize yeni videolar da eklenecek."

Yılmaz, EPDK ve Enerji Uzmanları Derneği iş birliğiyle hazırlanan söz konusu video içeriklerinin, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde güncellenerek yeniden yükleneceğini kaydetti.

“Enerji Rehberi” videolarında, tüketicilerin enerjide gündelik sorunlarına yanıt bulabilecekleri konulardan bazıları ise şöyle sıralandı:

Bir akaryakıt bayiinden aldığım ürün sebebiyle aracım arızalanırsa ne yapmam gerekir?
Akaryakıt bayileri arasında fiyat farkı neden kaynaklanır? Ucuz akaryakıt kullanmak sakıncalı mıdır?
Elektrik faturamız hangi kalemlerden oluşur? Bu bedeller nasıl belirlenir?
Bir abonenin elektriği hangi hallerde kesilir? Geri açma süresi ne kadardır?
Diyaliz ve solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren elektrik abonelerinin hakları nelerdir?
Doğalgazı tasarruflu kullanmanın ve faturayı düşürebilmenin yolları nelerdir?
Otogaz LPG’li araç alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

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