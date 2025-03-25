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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Enerji, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Enerji, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

        Enerjisa Enerji, geride bıraktığımız yılın değerlendirildiği 2024 Genel Kurul Toplantısı'nı tamamladı. Şirket, finansal başarılarla geçirdiği 2024 yılında sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal sorumluluk alanlarında attığı adımlarla öne çıktı. 2025 yılı ve sonrası için şirket stratejilerinin de ele alındığı Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Daha iyi bir gelecek hedefiyle yatırım stratejilerimizi genişleterek, enerji dönüşümünü desteklemeye ve geleceğin enerji altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:36
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        Enerjisa Enerji, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti
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        Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2025 tarihinde Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılına ait önemli ve kritik olaylar, finansal sonuçlar ve stratejik planlamalar konuşuldu.

        Enerjisa Enerji, 2024 yılında da zorlu piyasa koşullarına rağmen sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dengeli yatırımlarıyla büyüme ivmesini sürdürdüğünü duyurdu.

        "Tüm iş kollarında 2024 hedeflerine başarıyla ulaşıldı"

        Enerjisa Enerji, 2024 yılı sonu finansal sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaşarak belirlediği mali hedeflerine başarıyla ulaştığını duyururken, enflasyona endekslenmiş faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 milyar lira artırarak 41,2 milyar liraya çıkardığını yatırımcıları ile paylaştı. Ek olarak, Genel Kurul'a yapılan brüt 2,87 TL kâr payı dağıtım önerisi ve bu kâr payının 21 Nisan 2025 tarihi itibari ile ödenmeye başlanması da Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edildi.

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        2024 yılında, şirketin operasyonel kârlılığı enflasyonun üzerinde bir artış gösterirken, enerji şebekesinin modernizasyonu için yapılan yatırımlar ön plana çıktı. Enerjisa Enerji, e-mobilite ve yeşil enerji alanlarında, Eşarj ile 81 ilde 2.600'e yakın şarj soketine ulaştı. Ayrıca güneş enerjisi projelerinde kapasitesini 3,5 katına çıkararak toplamda 102,4 MWp kurulu güce erişti.

        Sürdürülebilirlik alanında da çalışmalarını sürdüren şirket, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 30 net azaltım, kapsam 3 emisyonları ile ilişkili enerji portföyü emisyon yoğunluğunda ise yüzde 40 oranında azalma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı.

        Genel Kurul'da 2025 yılı beklentilerini de yatırımcıları ile paylaşan Enerjisa Enerji, yatırım harcamalarının 21-24 milyar TL aralığında ve faaliyet gelirlerinin de 52-57 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüğünü açıkladı. 2025 ve sonrası için ise yatırım stratejilerinin daha da genişletilmesi, dağıtım altyapısının modernize edilmesi ve enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edilmesi planlanıyor.

        "Sadece bugünü değil geleceği de şekillendiriyoruz"

        Şirketin tüm iş kollarındaki yatırımları ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirten Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler; "Enerji artık yalnızca bir kaynak değil, yaşamın sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır. Biz de teknolojiyi, veriyi ve inovasyonu odağımıza alarak sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye'nin büyüme hedeflerine uyumlu, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımlarla ülkemizin enerji dönüşümüne liderlik ediyoruz. Dağıtım tarafında yaptığımız altyapı yatırımlarıyla geleceğin dayanıklı ve akıllı şebekelerini inşa ederken; perakende tarafındaki rekabetçi yapımız ve yüksek müşteri memnuniyetiyle milyonlarca kişiye kesintisiz, güvenilir hizmet sunuyoruz. Müşteri çözümleri alanında, bireylerin ve işletmelerin kendi enerjilerini üretmelerine, daha verimli ve çevreci kullanmalarına imkân tanıyoruz. E-mobilite yatırımlarımızla da bu dönüşümün önemli bir parçası olan Eşarj markamız üzerinden Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli araç ekosistemini yaygınlaştırıyor, düşük karbonlu ulaşımı erişilebilir kılıyoruz. Toplumsal faydayı önceliklendirirken, enerji sektörünü daha kapsayıcı, daha çevreci ve daha dijital hale getirmeyi de görev biliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın merkezinde ise değişmeyen bir hedef var: Herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek" dedi.

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