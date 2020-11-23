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Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Etiler Nisbetiye Caddesi'nde lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı. O anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrolde Enes Batur'da alkol tespit edilmezken, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.