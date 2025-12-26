Enflasyon beklentilerinde gerileme

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:25
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

