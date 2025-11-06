4 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur ve emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
TÜİK tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ait veriler kesinleşti. Bu gelişme, hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl başında alacakları maaş artışlarının belirlenmesinde önemli bir adım oldu. Yeni dönem zam oranlarına dair hesaplamalar şekillenmeye başlarken, gözler artık Ocak ayında yapılacak artışlara çevrildi. İşte, 2026 yılı başında geçerli olacak maaş düzenlemelerine ilişkin genel tablo…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranları kesinleşmiş oldu. Bu gelişmenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacakları maaş artış oranları da netleşmeye başladı. İşte, 2026 Ocak dönemi için belirlenen memur ve emekli maaş zam oranlarına dair ayrıntılar…
TEMMUZ-EKİM 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için Temmuz-Ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.
2026 OCAK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.