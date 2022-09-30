BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılsonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yılsonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız"