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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

        TÜİK tarafından enflasyon oranı açıklanıyor. Kira zamlarına direkt olarak etki eden enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılarında gündeminde yer alıyor. Aralık enflasyon oranı Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Peki Ocak ayı 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:22
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        Enflasyon oranı için geri sayım başladı. Ocak ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte, sözleşme yenileme zamanı gelen kiracılar, güncel TÜFE oranı üzerinden zam yapacak. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

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        OCAK 2025 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ocak 2025 enflasyon oranları, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

        Merkez Bankası anketine göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken bu dönemde yüzde 25,38'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki dönemde yüzde 18,47 iken bu anket döneminde yüzde 17,72 olarak kaydedildi.

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