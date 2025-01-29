Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

Merkez Bankası anketine göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken bu dönemde yüzde 25,38'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki dönemde yüzde 18,47 iken bu anket döneminde yüzde 17,72 olarak kaydedildi.