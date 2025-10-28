Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim Merkez Bankası enflasyon tahmini beklentisi nasıl?
Enflasyon oranı verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile enflasyon oranı tahmini ortaya çıktı. TÜİK'in Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon istatistiklerini yayımlamasına kısa bir süre kala, ekonomik çevrelerde beklentiler yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim Merkez Bankası enflasyon tahmini beklentisi nasıl?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise reel sektör temsilcileri, finansal kuruluşlar ve ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla yürüttüğü Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ayın 3'ünde aynı saatte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon verileri de 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ AÇIKLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.