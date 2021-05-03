Enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun cevabı TÜİK tarafından açıklanan veriler ile belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde idi. Tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 17.14 ile yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı. Mart ayında enflasyon yüzde 16.19 seviyesindeydi

MERKEZ BANKASI TAHMİN YÜKSELTTİ

Geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4 seviyesinden yüzde 12.2'ye yükselti.

TCMB ayrıca Nisan ayı verilerinin yüzde 17'nin üzerinde enflasyonun zirve yapmasını beklediğini duyurdu.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.