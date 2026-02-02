Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Emekli ve memur zammında kritik öneme sahip enflasyon oranlarında ilk rakamlar şubat ayının ilk haftasında açıklanacak. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Peki, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...