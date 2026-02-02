Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her zaman olduğu gibi bu ay da enflasyon rakamlarını belirlenen tarihlerde duyuracak. Hatırlanacağı gibi aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 olmuştu. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2026 enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Emekli ve memur zammında kritik öneme sahip enflasyon oranlarında ilk rakamlar şubat ayının ilk haftasında açıklanacak. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Peki, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...
2026 OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
2025 ARALIK ENFLASYONU OLDU?
2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
TCMB OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.