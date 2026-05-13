Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:07
TCMB’den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
