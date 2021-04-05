AA

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareket etmeye başlayan Dolar ve Euro gündemde. 5 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 5 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

20 Mart'ta yaşanan TCMB'deki başkan değişiminin ardından, faizlerde beklenenden erken indirimlerin başlayabileceği endişesiyle kur 7.70 - 8.50 arasında geniş bir bantta iki yönlü hareket etti. Yukarı yönlü eğilim yeni Başkan Kavcıoğlu'nun sıkı para politikasına dönük mesajlarıyla zayıflarken, TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon verileri piyasaların ana odak noktası.

Kavcıoğlu, geçen hafta TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." demişti.

5 Nisan haftasına dolar kuru 8.20 bandında girdi, euro ise 9.65 TL'den güne başladı. Beklentilere paralel gelen tüketici enflasyonu sonrasında kurda 8.10'a kadar çekilme görüldü

EURO KAÇ TL OLDU?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.