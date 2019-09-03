TÜFE Ağustos ayında beklentilerin altında arttı

Enflasyon Ağustos ayında yüzde 0.86 ile yüzde 1.3'lük beklentinin altında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sürprizde ulaştırmanın payı büyük. Uzmanlara göre ortalama sepet kur seviyesinin Temmuz ayındaki 6.01'den Ağustos'ta 5.97'ye gerilemesi otomobil ve akaryakıt fiyatlarında düşüşe yol açtı. Bu sebeple Ağustos ayında ulaştırma kaleminde yüzde 1.94 düşüş yaşandı. Ulaştırma fiyatları yıllık bazda Temmuz'daki yüzde 13.7'den yüzde 6.7'ye geriledi. Bu kalem aylık enflasyonu 0.34 puan aşağıya çekti. Manşet rakamı da yüzde 1.1 düşürdü.

TAKSİ ZAMMI YANSIMADI

İş Yatırım'ın raporuna göre ulaştırmadaki düşüş, ay sonundaki taksi ve ulaştırma ücretleri zamlarının yansımaması ve otomobil fiyatlarında yapılan indirimden kaynaklandı.

YÜZDE 2-3 GERİLEME

Şeker Yatırım da değerlendirmesinde. kurdaki rahatlamaya bağlı olarak gerileyen dayanıklı mal grubu (Büyük ölçüde otomobil) fiyatları ve sigara zammının ardından tütün ve alkollü içecekler kalemindeki artış oranının yüzde 23'lük beklenirken yüzde 19'da kalmasının TÜFE'yi aşağıya çektiğini kaydetti. Şeker Yatırım'ın raporuna göre kurdaki gevşemeye bağlı olarak yüzde 2-3 civarında gerileyen otomobil fiyatları sayesinde, dayanıklı mal grubunda aylık enflasyon yüzde -1.4 seviyesinde gerçekleşti.

TEMMUZDA OTOMOBİL FİYATLARI YÜZDE 10 ARTMIŞTI

Otomobil fiyatları temmuz ayında vergi indirimlerinin sona ermesiyle yüzde 10'un biraz üzerinde yükselmişti.

ULAŞTIRMA, ENFLASYONU 0.34 PUAN AŞAĞIYA ÇEKTİ

Ana harcama grupları Aylık değişim (%) TÜFE katkı (Puan)

Gıda ve alkolsüz içecekler -0,77 -0,18 Alkollü içecekler ve tütün 19,11 0,90 Giyim ve ayakkabı -1,10 -0,07 Konut 2,04 0,29 Ev eşyası 0,16 0,01 Sağlık 0,48 0,01 Ulaştırma -1,94 -0,34 Haberleşme 0,00 0,00 Eğlence ve kültür 0,52 0,02 Eğitim 4,26 0,10 Lokanta ve oteller 0,75 0.06 Çeşitli mal ve hizmetler 0,89 0,05 TÜRKİYE 0,86 0,86

GIDA VE GİYİM DE DESTEK VERDİ

Öte yandan gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı kalemlerindeki düşüş de rakamların beklentinin altında kalmasına destek verdi. Ağustosta aylık yüzde 0.77 düşen gıda ve alkolsüz içecekler kalemi enflasyonu 0.18 puan aşağı

Gıda fiyatları son 4 aydır geriliyor.

Ağustos'ta işlenmemiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 2.32 gerilerken, işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0.61 arttı. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 17.22 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmişti.

İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARI YÜSDE 2.32 GERİLEDİ

Kapsam Önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Enerji 0,34 7,79 Gıda ve alkolsüz içecekler -0,77 17,22 İşlenmemiş gıda -2,32 11,89 Taze meyve ve sebze -1,64 9,28 Diğer işlenmemiş gıda -2,66 12,98 İşlenmiş gıda 0,61 22,32 Ekmek ve tahıllar 0,69 24,06 Diğer işlenmiş gıda 0,57 21,40 Enerji ve gıda dışı mallar 1,90 16,79 Temel mallar -0,96 13,02 Giyim ve ayakkabı -1,16 4,46 Dayanıklı mallar (Altın hariç) -1,42 9,87 Diğer temel mallar -0,13 24,35 Alkollü içecekler, tütün ve altın 15,61 35,86 Kira 1,03 10,16 Lokanta ve oteller 0,75 18,52 Ulaştırma hizmetleri 1,20 11,38 Haberleşme hizmetleri 0,22 5,70 Diğer hizmetler 1,70 16,57

Giyim ve ayakkabı fiyatları mevsimsel etkilerle aylık bazda yüzde 1.10 gerilerken, enflasyonu 0.07 puan aşağı çekti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

En yüksek artış yüzde 19.11 ile son zamların etkisiyle alkollü içecekler ve tütün grubunda gözlendi. Sigara zammının etkisiyle aylık bazda yüzde 19.11 artan alkollü içecekler ve tütün kalemi, enflasyona 0.90 puan katkı yaptı. Doğalgaz fiyatlarına gelen yüzde 15'lik zammın etkisiyle konut kalemi aylık bazda yüzde 2.04 artarken, enflasyona 0.29 puan katkıda bulundu.