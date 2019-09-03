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HaberlerParaSon dakika! Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Son dakika! Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu

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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yüzde 0.86 ile beklentilerin altında artan enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi

SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yüzde 0.86 ile beklentilerin altında artan enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi. Bakan Albayrak şu grafiği paylaştı. 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de yapılacak faiz toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.86 arttı. Beklenti yüzde 1.3 artıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi. Ağustosta ez fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma oldu. En yüksek artış yüzde 19.1 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

 

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