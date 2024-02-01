Haberler Yaşam Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi

Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi Yüzünde tümörlerin büyümesine neden olan bir durum yaşayan adam, hayatı boyunca zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak eleştirmenlerce beğenilen bir filmde Scarlett Johansson ile birlikte oynadığı rol sayesinde yalnızca oyunculuk yeteneğini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal güzellik algısına da meydan okudu. İşte, sizin için nadir bir hastalığa sahip olan adamın nasıl oyuncu olduğu! Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:50 facebook

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Fiziksel görünüş bazı insanların kötü tepkilerinden dolayı bu özelliğe sahip insanların içindeki potansiyeli keşfetmesini engelleyebilir ancak bu durum her insan için geçerli değildir. Bazı insanlar, tüm zorluklara meydan okuyarak hayallerini gerçekleştirebilir. İşte, nadir bir hastalıkla mücadele eden bir adamın oyunculuğa uzanan hikayesi...

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NÖROFİBROMATOZİS İLE YAŞAMAK Nörofibromatoz yaklaşık olarak her 2 bin 300 kişiden birini etkiliyor ancak Pearson için bu etki, tümörlerin ağırlıklı olarak yüzünde büyümesi nedeniyle gözle görülür hale geldi. Bir kafa darbesinden sonra 5 yaşındayken teşhisi konan Pearson'ın ilk yılları onun hızlı olgunlaşmasını gerektirdi. Tek yumurta ikizi Neil için de bu teşhis koyuldu ancak onun görünümünde bir sorun yok sadece kötü bir hafızası var. Fotoğrafta kardeşi Neil Pearson. Kaynak: Instagram