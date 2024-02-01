Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi
Yüzünde tümörlerin büyümesine neden olan bir durum yaşayan adam, hayatı boyunca zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak eleştirmenlerce beğenilen bir filmde Scarlett Johansson ile birlikte oynadığı rol sayesinde yalnızca oyunculuk yeteneğini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal güzellik algısına da meydan okudu. İşte, sizin için nadir bir hastalığa sahip olan adamın nasıl oyuncu olduğu!
Fiziksel görünüş bazı insanların kötü tepkilerinden dolayı bu özelliğe sahip insanların içindeki potansiyeli keşfetmesini engelleyebilir ancak bu durum her insan için geçerli değildir. Bazı insanlar, tüm zorluklara meydan okuyarak hayallerini gerçekleştirebilir. İşte, nadir bir hastalıkla mücadele eden bir adamın oyunculuğa uzanan hikayesi...
NÖROFİBROMATOZİS İLE YAŞAMAK
Nörofibromatoz yaklaşık olarak her 2 bin 300 kişiden birini etkiliyor ancak Pearson için bu etki, tümörlerin ağırlıklı olarak yüzünde büyümesi nedeniyle gözle görülür hale geldi. Bir kafa darbesinden sonra 5 yaşındayken teşhisi konan Pearson'ın ilk yılları onun hızlı olgunlaşmasını gerektirdi. Tek yumurta ikizi Neil için de bu teşhis koyuldu ancak onun görünümünde bir sorun yok sadece kötü bir hafızası var.
Fotoğrafta kardeşi Neil Pearson. Kaynak: Instagram
ADAM PEARSON İLE TANIŞIN!
Pearson, bugüne kadar 30 tıbbi prosedürden geçti. Brighton Üniversitesi'nde işletme yönetimi okudu. Üniversiteden mezun olmak, BBC gibi önemli kanallarda televizyon yapımcılığı yapan Pearson için başarılı bir kariyerin başlangıcı oldu. Ayrıca bazı yapımların (The Undateables ve Beauty and the Beast) oyuncu kadrosunda önemli bir rol oynadı.
DÖNÜM NOKTASI NE ZAMAN OLDU?
2011 yılında bir film şirketinin Under the Skin adlı film için bir erkek karakter aradığını söyleyen bir e-posta aldı ve bu, Pearson için önemli bir dönüm noktası oldu. Jonathan Glazer'ın yönettiği bu filmin başrolünde Scarlett Johansson yer alıyor ve filmde, bir uzaylı karakterin insanlarla etkileşimi ve insanların önyargılarıyla nasıl başa çıktığını ele alınır.
Pearson, film endüstrisinin yüzdeki kusurları kötü karakterlerle bağdaştırmasını kendi lehine çevirdi. Ayrıca yüze uygulanan protez makyajlara güvenmek yerine, daha gerçekçi olması açısından gerçekten yüz kusuru olan insanlara oyunculukta ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Pearson, sinemadaki stereotiplerden kurtularak vücut anomalisi yaşayan insanları oynatmanın, toplumda onlara karşı yapılan damgalamayı ve zorbalığı azaltmaya katkıda bulunabileceğine inanıyor. Bir röportajında "Bunu toplumda ne kadar çok insan görürse, damgalanma da o kadar az olur" diye belirtti.
PEARSON’IN DÜŞÜNCELERİ
Pearson, hastaneye yaptığı düzenli ziyaretler sırasında görünüşlerini etkileyen koşullarla uğraşan bireylere ve ailelere destek sunan bir kuruluşu keşfetti. Bu kuruluş sayesinde kendi durumuyla daha iyi başa çıkabildi ve sorunun kendisi değil, görünüşüyle dalga geçen insanlar olduğunu düşünmeye başladı.
Pearson ayrıca medya okuryazarlığının eğitimin bir parçası olması gerektiğini savunarak estetik cerrahideki artan eğilimi de eleştiriyor. İnsanların kendilerini gerçek hayatta karşılığı olmayan havalı görsellerle karşılaştırdığını düşünen Pearson, güzelliğe ilişkin toplumsal bakış açılarında bir değişikliği ve medyadaki farklı görünümlerin daha kapsayıcı bir şekilde tasvir edilmesini savunuyor.
İLERİDE NE YAPMAK İSTİYOR?
Pearson, daha fazla oyunculuk yapmak istiyor. Ebeveynleri ile birlikte yaşıyor ve şekil bozukluklarını çevreleyen stereotiplere meydan okumak üzerinde yarattığı olumlu etkiyi kabul ediyor. Durumunun potansiyel çocuklarına geçme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu bilmesine rağmen evlenmek ve çocuk yapmak istiyor.