Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi

Fiziksel görünüş bazı insanların kötü tepkilerinden dolayı bu özelliğe sahip insanların içindeki potansiyeli keşfetmesini engelleyebilir ancak bu durum her insan için geçerli değildir. Bazı insanlar, tüm zorluklara meydan okuyarak hayallerini gerçekleştirebilir. İşte, nadir bir hastalıkla mücadele eden bir adamın oyunculuğa uzanan hikayesi...

Nörofibromatoz yaklaşık olarak her 2 bin 300 kişiden birini etkiliyor ancak Pearson için bu etki, tümörlerin ağırlıklı olarak yüzünde büyümesi nedeniyle gözle görülür hale geldi. Bir kafa darbesinden sonra 5 yaşındayken teşhisi konan Pearson'ın ilk yılları onun hızlı olgunlaşmasını gerektirdi. Tek yumurta ikizi Neil için de bu teşhis koyuldu ancak onun görünümünde bir sorun yok sadece kötü bir hafızası var.

ADAM PEARSON İLE TANIŞIN!

Pearson, bugüne kadar 30 tıbbi prosedürden geçti. Brighton Üniversitesi'nde işletme yönetimi okudu. Üniversiteden mezun olmak, BBC gibi önemli kanallarda televizyon yapımcılığı yapan Pearson için başarılı bir kariyerin başlangıcı oldu. Ayrıca bazı yapımların (The Undateables ve Beauty and the Beast) oyuncu kadrosunda önemli bir rol oynadı.