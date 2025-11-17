Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.698,13 %1,25
        DOLAR 42,3071 %0,10
        EURO 49,0697 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.524,17 %-0,49
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 68,94 %0,13
        BITCOIN 92.115,00 %-1,41
        GBP/TRY 55,7119 %0,05
        EUR/USD 1,1593 %-0,24
        BRENT 64,26 %-0,20
        ÇEYREK ALTIN 9.032,01 %-0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor

        SEDDK, Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı engelli bireylerin sahip oldukları tek bir araç için trafik sigortasında mevcut indirimlere ek olarak azami primlerde yüzde 20'ye varan ek indirimden 1 Şubat 2026'dan itibaren yararlanabileceğini; indirim oranı ve tutarının TCKN ile poliçenin ön yüzünde yer alacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 22:39 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli bireylere indirimli trafik poliçesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına ilişkin yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

        SEDDK'den yapılan açıklamada, engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

        Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

        Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #engelli sürücü poliçe
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?