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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli kadın soba kurbanı!

        Zonguldak'ta engelli kadın soba kurbanı oldu, babanın durumu ağır!

        Zonguldak'ta, sobadan sızan gazdan etkilenen engelli kadın öldü, babası tedavi altına alındı. Babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:02
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        Engelli kadın soba kurbanı!
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yeşilyurt köyü Davulcuoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ali İbrahim Davulcu'dan (70) bir süre haber alamayan kardeşi ve aynı zamanda köyün muhtarı Şaban Davulcu eve gitti.

        İKİSİNİ DE HAREKETSİZ BULDU

        Ağabeyini ve yatağa bağımlı fiziksel engelli yeğeni Sibel Davulcu'yu (51) hareketsiz halde bulan Davulcu, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

        Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        BABANIN DURUMU CİDDİ

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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