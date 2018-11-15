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Engelli memur alımı son durum! Bakan Selçuk'tan 2018'de EKPSS ile 2500 engelli memur alımı açıklaması

Engelli memur alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. EKPSS'ye giren engelliler, devlet memuru olmak için atama yapılmasını bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili olarak Meclis'te yöneltilen soruya yanıt verirken, 2 bin 500 EKPSS ataması müjdesini de verdi. İşte 2500 engelli memur atamasına dair detaylar

15.11.2018 - 10:48 | Güncelleme:

EKPSS ile 2 bin 500 engelli memur atamasının yapılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, komisyonda milletvekillerinden gelen soruya yanıt verirken duyurdu. 2018 EKPSS 2 bin 500 engelli memur alımına dair detaylar haberimizde.

EKPSS İLE 2 BİN 500 ENGELLİ MEMUR ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsündeki engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık 54 bin, bu sayı 2002'de 5.777'ydi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşanmış. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibarıyla da kamuda 2.500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

2018 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR YAYIMLANDI

2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

EKPSS BRANŞ BAZIN SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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