SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Görüntüler büyük tepki çekmişti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

4. Levent’te engelli vatandaşı taksiye almadığı iddia edilen sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Para cezası kesilen sürücünün, aracı da trafikten men edildi. Engelli vatandaşın adres sorduğunu iddia eden sürücü, bir başka kadın yolcuyu da yemeğe gideceğini belirterek almadığını söyledi.

03.11.2018 - 15:13 | Güncelleme:

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsünün kaldırımda bekleyen engelli bir vatandaşı aracına almadığı iddia edilmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, aracın sahibi İsmet Z.’ye ulaştı. Buradan sürücü Mehmet G.’ye ulaşan ekipler, taksi sürücüsünü yakalayarak şubeye götürdü.

PARA CEZASI KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şubede işlemleri yapılan araç sahibi ve sürücüye, “Çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak”, “Muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması”, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” ve “Taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak“ maddelerinden toplam bin 706 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenen sürücünün kullandığı araç, eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

“İLKİ ADRES SORDU, DİĞERİNİ DE YEMEK İÇİN ALMADIM"

İşlemlerinin ardından şubeden çıkartılan sürücü Mehmet G., “Ben 4. Levent metroya yolcu bıraktığımda ilk arkadaş adres sordu. İkinci gelen hanımefendiye ise çalışmayacağımı ve yemek yemeye gideceğimi söyledim. Bu görüntüyü çekenler bizi şikayet etmiş, memur arkadaşlar da gereğini yapıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılma var, biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X