Görüntüler büyük tepki çekmişti

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsünün kaldırımda bekleyen engelli bir vatandaşı aracına almadığı iddia edilmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, aracın sahibi İsmet Z.’ye ulaştı. Buradan sürücü Mehmet G.’ye ulaşan ekipler, taksi sürücüsünü yakalayarak şubeye götürdü.



PARA CEZASI KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şubede işlemleri yapılan araç sahibi ve sürücüye, “Çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak”, “Muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması”, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” ve “Taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak“ maddelerinden toplam bin 706 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenen sürücünün kullandığı araç, eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.



“İLKİ ADRES SORDU, DİĞERİNİ DE YEMEK İÇİN ALMADIM"

İşlemlerinin ardından şubeden çıkartılan sürücü Mehmet G., “Ben 4. Levent metroya yolcu bıraktığımda ilk arkadaş adres sordu. İkinci gelen hanımefendiye ise çalışmayacağımı ve yemek yemeye gideceğimi söyledim. Bu görüntüyü çekenler bizi şikayet etmiş, memur arkadaşlar da gereğini yapıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılma var, biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ