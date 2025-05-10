Engelliler Haftası mesajları 2025: En güzel, uzun, kısa, anlamlı Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir

Engelli bireylerle dalga geçip alay etmeyin.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.