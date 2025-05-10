Engelliler Haftası mesajları 2025: En güzel, uzun, kısa, anlamlı Engelliler Haftası mesajları ve sözleri
Her yıl 10 Mayıs'ta kutlanan Engelliler Haftası bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanılan Engelliler Haftası'nın gelmesiyle birlikte binlerce özverili ve duyarlı vatandaş Engelliler Haftası mesajları, sözleri paylaşıyor. İşte, yakınlarınızla paylaşabileceğiniz 2025 en güzel Engelliler Haftası mesajları seçenekleri
Engelliler Haftası mesajları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede mayıs ayının ikinci haftası kutlanılan Engelliler Haftası mesajları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Engellilerin toplum içerisindeki yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla kutlanılan bu özel hafta için anlamlı, kısa ve öz Engelliler Haftası mesajları paylaşılıyor. İşte en güzel ve anlamlı Engelliler Haftası mesajları ve sözleri
ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.
Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.
Engellinİn en büyük silahı sabır ve azimdir.
Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.
Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.
Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.
Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.
Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.
Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.
Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.
Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.
Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.
Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir
Engelli bireylerle dalga geçip alay etmeyin.
Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.
Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!
Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.
ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ
Engelli birey olmak bir suç değildir.
Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.
Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.
Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.
Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.
Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.
Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.
Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.
Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.