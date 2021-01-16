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HaberlerGündem3. SayfaİŞKENCE! Son dakika: Engelliye "şaka" adı altında resmen işkence ettiler
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Zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu

İŞKENCE! Son dakika: Engelliye
Zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka!
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İHA

Sakarya'nın, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı.

ARACIN DURMASI İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli birey, aracın durdurulması için bağırmaya başladı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU

Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer aldı. Görüntüyü izleyenler büyük tepki gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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