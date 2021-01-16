Zihinsel engelli bireye, işkence gibi şaka! 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'nın, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı.

ARACIN DURMASI İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli birey, aracın durdurulması için bağırmaya başladı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU

Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer aldı. Görüntüyü izleyenler büyük tepki gösterdi.