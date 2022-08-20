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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Engelliyi araçla ezip öldürdü! - Öne çıkan haberler
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Dehşet anı kamerada! Engelliyi ezip kaçtı!

İstanbul'da, sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen engelliyi ezdi. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son dakika haberleri: Engelliyi araçla ezip öldürdü! - Öne çıkan haberler
Dehşet anı kamerada! Engelliyi ezip kaçtı!
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DHA

İstanbul Kağıthane'de kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesiyle sokaktan ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı.

KAZAZEDEYE BAKIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan Sebahattin İnce yaralandı. Sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü , akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaz yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

POLİS SÜRÜCÜYÜ TESTİP ETTİ

Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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