Engin Çağlar hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'dan acı haber geldi. 'Kınalı Yapıncak', 'Kadın Değil Baş Belası' ve 'Öksüz' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan oyuncu, hayatını kaybetti. Engin Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte Engin Çağlar'ın hayatı, kariyeri ve rol aldığı filmler hakkında bilgiler...
Son dakika haberine göre Engin Çağlar hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı duyurdu. Usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Genç kuşak ‘’Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde rol aldı?’’ sorusuna yanıt ararken sinemaseverler ise ‘’Engin Çağlar neden vefat etti, hastalığı neydi?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar’ın hayatı, kariyeri ve rol aldığı filmler…
ENGİN ÇAĞLAR NEDEN VEFAT ETTİ?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, Şişli'de evine yakın bir yerde motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek isteyen Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptı. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Engin Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
ENGİN ÇAĞLAR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre Engin Çağlar’ın cenazesi, 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.
ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?
Engin Çağlar, annesi Üsküp doğumlu olan babası, Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabada doğup İstanbul’a göç eden bir aileden gelmektedir. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan sanatçı, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra, 1965 yılında askerliğe gitti. İki yıl denizci olarak görev yaptığı askerlik döneminde Kıbrıs’ta da bulundu.
Terhisinin ardından Ses Dergisi’nin yarışmasına katılarak Uğur Güçlü'nün ardından ikinci oldu. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yer almıştı.
Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın 'Öksüz' filmiyle adım attı. 1969’da Orhan Aksoy’un yönettiği 'Kınalı Yapıncak' filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Hulki Saner ile anlaşmasının ardından Metin Erksan’ın yönettiği çeşitli filmlerde rol aldı.
Engin Çağlar, 1974'te sinemayı bıraktı. Sonraki yıllarda birkaç filmde daha yer alsa da tam anlamıyla sinemaya geri dönmedi. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarına farklı bir alanda devam etti.
ÖDÜLLER
2011: 48. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü