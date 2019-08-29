Arıkan, yaklaşık 6 saat süren 'Alice Müzikali ' provası sonrası bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi. Son günlerde hakkında çıkan "Fiyatına yüzde 30 zam yaptı." haberlerine cevap veren oyuncu, zam iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Enis Arıkan iddialar ile ilgili, "İnanın haberi okuduğum an, ilk olarak şok oldum ve sonrasında çok utandım. Böyle bir şey olabilir mi? Nereden? Nasıl çıktı, bu haberler gerçekten anlamış değilim. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil ve söz konusu da olamaz. Çünkü biz tüm anlaşmalarımızı geçen yıl yaptık. Ve bu anlaşmalar iki yılı kapsıyor. Gerçekten böyle bir durum söz konusu değil inanın. Ve tekrar söylüyorum görür görmez çok utandım. " açıklamasında bulundu.