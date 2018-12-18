4 taksi değiştirmiş...

İstanbul Bayrampaşa'da 27 Kasım günü taksici Nihat Elçi'yi öldürdüğü öne sürülen Mehmet Ayçiçek önceki gün ailesi tarafından polise teslim edildi. İddialara göre aile, görüntüleri izleyince şüpheliyi tanıdı ve teslim olması için baskı yaptı. Bunun üzerine Ayçiçek, Ankara Çankaya'da polise teslim oldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli ilk ifadesinde "Amacım eniştemi öldürmekti" dedi.

4 TAKSİ DEĞİŞTİRMİŞ



Emniyetteki ifadesinde amacının ablasından boşanan eniştesini öldürmek olduğunu söyleyen Mehmet A. "Eniştem ablamla boşandıktan sonra bize yüklü miktarda borç bıraktı. Onu öldürmek için plan yaptım. O gece eniştemin yanına gitmek için taksiye bindim. Amacım taksiyi ele geçirip cinayet işlemeye gitmekti. İlk üç takside kamera olduğunu görünce cinayet işlemekten vazgeçtim. Daha sonra dördüncü taksiye bindim. Ancak onda da kamera olduğunu gördüm. Ama yine de olayı gerçekleştirmeye karar verdim. Amacım taksiyi alıp eniştemi öldürmeye gitmekti. Ancak şoförü vurunca araç kaza yaptı. Ben de cip telefonu ve cüzdanını alıp kaçtım. Olay yeri yakınında bunları attım. Olaydan 3 gün sonra almaya geldim polis vardı korktum" dedi.

SİLAHI DENİZE ATMIŞ



Olayda kullandığı silahı da Bakırköy'de denize attığını belirten Ayçiçek, emniyet çıkışında da "Eniştemi öldürecektim, gasp falan yok, çok pişmanım" dedi. Polis yaptığı aramada denize atılan silahı ve öldürülen taksicinin eşyalarını buldu.

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