Eniştesini sokakta vurdu! Başında bekledi!

SİLAHLA BAŞINDA BEKLEDİ

Saçmaların isabet ettiği Halit A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi.

POLİS GELİNCE TÜFEĞİ ATIP KAÇTI

Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ZANLI YAKALANDI, YARALININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Halit A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.