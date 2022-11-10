Eniştesini sokakta vurdu! Başında bekledi!

Mersin'de olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
SOKAKTA AV TÜFEĞİYLE VURDU
DHA'da yer alan habere göre O.M., sokakta yürüyen teyzesinin kocası Halit A.'ya av tüfeğiyle ateş açarak, yaraladı.
SİLAHLA BAŞINDA BEKLEDİ
Saçmaların isabet ettiği Halit A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi.
POLİS GELİNCE TÜFEĞİ ATIP KAÇTI
Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
ZANLI YAKALANDI, YARALININ DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Halit A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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