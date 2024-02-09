ENKA Sanat'tan Işıl Kasapoğlu Belgeseli

ENKA Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yapımını üstlendiği Genco (Genco Erkal) ve Caniko (Yıldız Kenter) belgesellerinin ardından şimdi de Işıl Kasapoğlu Belgeseli‘ne imza atıyor. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğundaki belgeselin, yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini Selçuk Metin üstleniyor. Bu çalışma, aynı zamanda iki kurumun birlikte imza attığı üçüncü yapım olma özelliğini taşıyor. Belgeselin proje danışmanlığını Serkan Keskin, görüntü yönetmenliğini Emre Okur yapıyor. Belgeselin prömiyeri Temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Işıl Kasapoğlu

Belgesel, tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu’nun hayatını biyografik bir eser olarak sunmaktan ziyade, “Işıl Hoca”nın tiyatro sanatına katkılarını, onun aslında iflah olmaz bir hikâye anlatıcısı olduğunu anlatmayı hedefliyor. Yönetmen Selçuk Metin belgesel ile ilgili şunları söylüyor:

“Dünyanın herhangi bir yerindeki bir izleyicinin zihnine, tiyatro adına evrensel bir söz, hatta bir paragraf bırakmak istiyoruz. Çalışmalarımıza, sanatçının en büyük iki tutkusunu harmanlayarak başladık: Tiyatro ve deniz… Işıl Kasapoğlu’nun Mordoğan’daki evinde ve Turgut Köyü’ndeki teknesinde yaptığımız çekimler, sanatçının 90’lı yıllarda Shakespeare’in büyüsünü Anadolu’ya taşıdığı yılları değerlendirmek üzere, o dönemde oyun koyduğu şehirlerde devam edecek.

Anadolu’da ziyaret edeceğimiz çeşitli şehirlerde yapılacak çekimlerle Devlet Tiyatrosu’nda yaptığı benzersiz işleri, öncü kimliği ile ‘olmaz’ denileni oldurduğu günleri hatırlayacağız. Sanatçının kurucusu olduğu Semaver Kumpanya’da tiyatro oyuncularıyla birlikte yapacağımız çekimler de filmimizin önemli yapı taşlarından biri olacak.”

Belgesel, Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri de seyirciyle buluşturan bir yapım olmayı hedefliyor. İzleyiciler, usta yönetmenin tiyatroyla ilgili görüşlerini kendi ağzından dinleyip, sahneye koyduğu oyunların nasıl doğduğuna şahit olacaklar; ve tiyatroda “Işıl Hoca” ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu görüp tüm bunların tiyatronun o büyülü potasında eridiğinde neler yaratılabildiğini izleyecekler.

Türk tiyatrosunun yaşayan tarihi Işıl Kasapoğlu ile ENKA Sanat’ın iş birliği ve köklü dostluğu 25 yılı aşkın süredir devam ediyor. “ENKA Sanat olarak, 40 yıldır sanatın ve kültürün korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını misyon ediniyoruz” diyen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu belgesel projesiyle ilgili olarak sözlerine şöyle devam ediyor; “Son yıllarda yapımını üstlendiğimiz belgesel serisi ile sanatçılarımızın yaşamlarını belgelerken tiyatro tarihimizin farklı dönemlerini de aydınlatmış oluyoruz. Tiyatromuzun en güçlü isimlerinden biri olan Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı ve yönettiği oyunları düzenli olarak sahnelerimizde ağırladık. Ve gördük ki onun oyunlara getirdiği yenilikçi rejiler, hem birlikte çalıştığı yüzlerce sanatçıya ve tiyatro profesyoneline hem de tiyatro severlere heyecan ve ilham verdi. Işıl Kasapoğlu’na göre tiyatro, birlikte ve o an deneyimlenen bir sanat dalı olduğundan, sonrasında biter ve yok olur. Suya yazı yazmak gibi… Geçici olduğunu bile bile, inadına iz bırakma çabasıdır bir anlamda. Biz ise bu geçicilik anlayışına karşı tüm izleri ortaya çıkartarak belgelemek ve kalıcı kılmak istedik."