Enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi ile dostluğunu kitaplaştırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırırken, o dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirdi.

'Enkaz' adını verdiği kediye evinde özenle bakan Çakas, 3 yıl önce başlayan dostluğunu ölümsüzleştirmek ve yaşadıklarını geleceğe aktarmak için 'Enkaz' isimli kitap yazdı.

"ONA EVLADIM GİBİ BAKIYORUM"

REKLAM

Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli Çakas, 3 yıl önce 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde itfaiye ekibinin bir parçası olarak Nurdağı'nda var güçleri ile çalıştıklarını anımsattı.

Depremde birçok acıya tanıklık ettiklerini, enkaz altında kalan bütün canlılar için mücadele ettiklerini kaydeden Çakas, şöyle konuştu:

"Enkazlarda hayvanlar da vardı. Onlar için de seferber olduk. Orada birden fazla muhabbet kuşunu kafesiyle beraber sahibine teslim ettik. Sahiplerini bulamadıklarımızı güvenli yere taşıdık. Maalesef sahibi vefat eden Enkaz'ı sahiplendim. Enkaz'ın o durumundan kaygı duydum. Zaten benim de bir kedi sevdam vardı. Kedinin bana olan yakınlığı beni etkiledi. Onu evime getirdim. Şu an benimle beraber. İyi ki beraberiz. O benim için bir çocuk bir bebek gibi. Onu görmediğimde huzursuz oluyorum. O da benden ayrılamıyor. Ona evladım gibi bakıyorum."