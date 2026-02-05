Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi ile dostluğunu kitaplaştırdı

        Enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi ile dostluğunu kitaplaştırdı

        Mardin'de yaşayan Ali Çakas, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin ardından arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkararak sahiplendiği kedi ile arasında başlayan dostluğunu anlattığı kitap çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kareyle duygulandırmıştı! Dostluğunu kitaplaştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

        Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırırken, o dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirdi.

        'Enkaz' adını verdiği kediye evinde özenle bakan Çakas, 3 yıl önce başlayan dostluğunu ölümsüzleştirmek ve yaşadıklarını geleceğe aktarmak için 'Enkaz' isimli kitap yazdı.

        "ONA EVLADIM GİBİ BAKIYORUM"

        REKLAM

        Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli Çakas, 3 yıl önce 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde itfaiye ekibinin bir parçası olarak Nurdağı'nda var güçleri ile çalıştıklarını anımsattı.

        Depremde birçok acıya tanıklık ettiklerini, enkaz altında kalan bütün canlılar için mücadele ettiklerini kaydeden Çakas, şöyle konuştu:

        "Enkazlarda hayvanlar da vardı. Onlar için de seferber olduk. Orada birden fazla muhabbet kuşunu kafesiyle beraber sahibine teslim ettik. Sahiplerini bulamadıklarımızı güvenli yere taşıdık. Maalesef sahibi vefat eden Enkaz'ı sahiplendim. Enkaz'ın o durumundan kaygı duydum. Zaten benim de bir kedi sevdam vardı. Kedinin bana olan yakınlığı beni etkiledi. Onu evime getirdim. Şu an benimle beraber. İyi ki beraberiz. O benim için bir çocuk bir bebek gibi. Onu görmediğimde huzursuz oluyorum. O da benden ayrılamıyor. Ona evladım gibi bakıyorum."

        Çakas, sahiplendiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmadığını ve günlerinin birlikte çok güzel geçtiğini belirterek, kedi ile güzel bir dostluk kurduklarını dile getirdi.

        Depremin ardından başlayan ve yankı bulan hikayelerini ölümsüzleştirmek istediğini ifade eden Çakas, şunları kaydetti:

        "Asrın felaketi belki yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek. Bu asrın felaketinde benim de Enkaz ismini verdiğim kedim ile başlayan bir dostluk bir umut hikayesi oluştu. Bu umut ve dostluk hikayesini ölümsüzleştirmek istedim ve kitap yazdım. Bu dostluk hikayemizin gelecek nesillere bir ilham kaynağı olsun istedim. Kitabı 2024'te yazmaya başladım.

        Bir kitabın oluşması zaman ister. Kitabımız çok güzel. İçeriği çok dolu. Kitapta, ikimizin hikayesi var. Mutluyum. Kitapta, deprem döneminde ve depremin ardından Enkaz ile yaşadıklarımızı anlattım. Kitabın basımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak. Bunun devamı da gelecek. İkinci kitabı da yazmak istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor

        Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası son 5 yılda 7 kat artırılarak 699 bin 245 liraya yükseltildi. Baharın müjdecisi olan kardelenler bu yıl da kar yağmadan erken açtı.

        #Ali Çakas
        #mardin
        #enkazdan kurtarılan kedi
        #6 Şubat depremleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"