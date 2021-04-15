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Enosis nedir? Enosis ne demek?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kuzey Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasında yaşanan tarihi olaylar ele alınıyor. Dizide sık sık Rumların gerçekleştirmek istedikleri "Enosis" amacından bahsediliyor. Peki Enosis nedir? Enosis ne demek? İşte Enosis hakkında merak edilenler...

Enosis nedir? Enosis ne demek?

Yunanca bir kelime olan Enosis, birleşme anlamına gelir. Enosis 1930'lu senelerde Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında kullanılmıştır. Genel anlamı ise politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

ENOSİS KAVRAMININ TARİHTE KULLANIMI

“Enosis” terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

25 Mart 1921 tarihinde Güzelyurt'un Serhatköy adındaki köyünde Rum halkının önde gelenleri, Kıbrıs adasının Yunanistan'a ilhakını isteyen bir plebisit yaptılar. Birleşik Krallık yönetimine başvuruldu ama bu istek direkt reddedildi.

1925 tarihinden sonra durum kızıştı ve Türk-Rum çatışmaları yaşanmaya başladı.[3] Kıbrıslı Rumlar anavatan gördükleri Yunanistan ile birleşmek amacıyla ortaya attıkları bu fikir sayesinde, Birleşik Krallık idaresine karşı ilk ayaklanmalarını 21 Ekim 1931 tarihinde Nikodimos Milanos önderliğinde başlattılar. Bu isyan sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insanın yaralanmasına neden oldu. Lefkoşa’daki hükûmet binası göstericiler tarafından yakıldı.

Kıbrıs'ta Rumların İngilizleri daha sonra da Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla kurduğu Milliyetçi yeraltı örgüttür.

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