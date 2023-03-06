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Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli yarışı düzenlenirken İspanyol sporcu Enrique Llopis ölümün kıyısından döndü! Engele takılarak omzunun üzerine düşen Llopis baygınlık geçirdi ve hastaneye götürüldü

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  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide altın madalyanın sahibi İsviçreli sporcu Jason Joseph oldu.
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkekler 60 metrede madalyalar sahibini buldu.

     
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    Jason Joseph, 7.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalya elde etti.
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    Polonyalı Jakub Szymanski, 7.56'lık süresiyle gümüş madalya kazanırken, Fransız Just Kwaou-Mathey ise 7.59 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    İspanyol sporcu Enrique Llopis ise koşuyu tamamlayamadı. 
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    Son engele takılarak omzunun üzerine düşen Llopis, kısa süreli baygınlık geçirdi.
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekiplerinin saha içinde müdahalede bulunduğu Enrique Llopis, daha sonra sedyeyle pist dışına taşındı ve hastaneye götürüldü.
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

    İşte korku dolu anlar... 
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
  • Enrique Llopis sporseverleri korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

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