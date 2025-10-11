Habertürk
Habertürk
        EPDK petrol piyasası yönetmeliğinde değişikliğe gitti - İş-Yaşam Haberleri

        EPDK petrol piyasası yönetmeliğinde değişikliğe gitti

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle tarifelerdeki revizyon süreçlerini yeniden tanımlarken, ilan panolarına ilişkin görsel ve bilgi standartlarını da güncelledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:13
        Petrol piyasası yönetmeliğinde değişiklik
        EPDK'nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, petrol piyasasına ilişkin mevzuatta yer alan bazı ifadeler güncellenirken, "Yeni Türk Lirası" ibaresi "Türk Lirası" olarak değiştirildi.

        Yeni düzenleme kapsamında, tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki defa lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul kararıyla onaylanacak. Söz konusu değişiklikler onayla belirtilen tarihte yürürlüğe girecek. Başvurular ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilecek ve onaylı tarifelerin herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak.

        Ayrıca, bildirime tabi tarifeler, Kurumun internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girecek, değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak ve onay gerektirmeyecek.

        EPDK, fiyat listelerinin değiştirilmesine ilişkin usulleri de netleştirdi. Buna göre, fiyat listeleri Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek ve bildirimin yapıldığı günü izleyen günden itibaren yürürlüğe girecek.

        Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin oldu. Artık birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda panolarda yer alan akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım şekli ve görsellerin birbiriyle uyumlu olması zorunlu olacak ve farklı fiyat gösterimine izin verilmeyecek.

        Geçici maddeye göre, ilan panolarındaki aykırı uygulamalara 31 Aralık 2025'e kadar son verilecek. Bu tarihe kadar istasyonların panolarını düzenlemeleri gerekecek. Yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

