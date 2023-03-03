Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

"5 bin yıllık kentimizde hiçbir yıkım yok ve hala ayakta. 5 bin yıllık bir yapı hala ayakta. Sebebi de o dönemki yapıların sağlam ve güzel yapılması. Toprağın yüzeyinde olduğu kadar toprağın altında da temelin kendini tutacak yapının olması. Bir ağaçta kök olmasa devrilir. Bundan sonra yeni nesil daha sağlıklı, güvenli, ayakta kalabilecek yapılar yapacak. Hatay ve diğer illerimizin imar edilmesinde bu iş gençlerimize düşüyor."