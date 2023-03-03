Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

Hatay'ın Erzin ilçesinde İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden zarar görmedi

ABONE OL
AA
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek Tıbıkoğlu'nun danışmanlığında antik kentte yürütülen arkeolojik araştırmalara 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay merkezli depremler nedeniyle ara verildi.
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    AA'nın haberine göre arkeoloji ekibinin yaptığı incelemede antik kentteki bir yapıdaki küçük bir hasar dışında, antik kentin depremlerden etkilenmediği tespit edildi.
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    Tarih boyunca pek çok deprem yaşayan antik kentteki tiyatro, metrelerce uzanan su kemeri, sütunlu cadde gibi kalıntıların, son depremlerde de ayakta kaldığı görüldü.
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    Antik kentin bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Kadir Kürtül, mahallelerinde 50 evin ağır hasar gördüğünü, 15'inin yıkılacak noktada olduğunu anlattı. Antik kentteki kalıntıların ise depremde zarar görmediğini belirten Kürtül, şöyle konuştu:
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    "5 bin yıllık kentimizde hiçbir yıkım yok ve hala ayakta. 5 bin yıllık bir yapı hala ayakta. Sebebi de o dönemki yapıların sağlam ve güzel yapılması. Toprağın yüzeyinde olduğu kadar toprağın altında da temelin kendini tutacak yapının olması. Bir ağaçta kök olmasa devrilir. Bundan sonra yeni nesil daha sağlıklı, güvenli, ayakta kalabilecek yapılar yapacak. Hatay ve diğer illerimizin imar edilmesinde bu iş gençlerimize düşüyor."

     
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

    Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan, Pers Hükümdarı 3. Darius ile Makedonya Kralı Büyük İskender arasında milattan önce 333 yılındaki "İssos Savaşı"na tanıklık eden antik kentte Osmanlı dönemine kadar pek çok kültürün izleri bulunmuştu.
  • Epiphaneia Antik Kenti depremlerden etkilenmedi

     

    Antik kentte geçen yıl yapılan kazılar sonunda Takvimler Mozaiği ortaya çıkarılmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.