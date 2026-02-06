Habertürk
        Epstein, Putin'le görüşmeye çalışmış | Dış Haberler

        Epstein'in, Putin'le görüşmeye çalıştığı ortaya çıktı

        Jeffrey Epstein'in, soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belgeye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:23 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:23
        Epstein, Putin'le görüşmeye çalışmış
        ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

        ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belgeye göre Epstein, Putin ile bir araya gelmek için girişimlerde bulundu.

        Belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazışmalar yaparak görüştüğünü ve Epstein'in yıllar boyunca değişik isimler üzerinden Putin ile bir görüşme ayarlamaları için defalarca girişimlerde bulunduğunu ortaya koydu.

        Epstein'ın özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin ile görüşme ayarlanması için birçok defa yazışmalar yapıldığı ve Jagland ile bu çabaların 2018’e kadar aralıklarla devam ettiği görüldü.

        Adalet Bakanlığı dosyaları ayrıca, Epstein’in, Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi'nin üst düzey mezunlarından Sergey Belyakov, Kremlin'e yakın isimlerden Rus milyarder Oleg Deripaska ve Rusya’nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi üst düzey isimlerle de irtibatta olduğunu gösterdi.

        ABD Adalet Bakanlığı dosyalarında tüm girişimlere rağmen Epstein'in Putin ile herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bir kayıt bulunmuyor.

        Yayınlanan Epstein dosyalarında Putin'in adı 1000'den fazla kez geçiyor, ancak bu referansların büyük çoğunluğu kişisel ilişkiden ziyade Putin hakkındaki haber kupürleri ve medya özetlerinden oluşuyor.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        Mersin- Kazada kızı Kübra ve 2 yeğeni ölen baba: Melekleri yok ettiler

        MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra (15) ile yeğenleri Nejla (16) ve Zehra'yı (18) kaybeden, diğer ikiz kızı Büşra (15) ise ağır yaralanan Mahmut Güney (47), "Varımız yoğumuz 2 kızımız vardı. Biri gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızım...
