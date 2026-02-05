İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "İran'a baskıyı arttırmaya hazırız" açıklamasına tepki gösterdi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Merz'in İran'a yönelik siyasi tutumunu eleştirdi.

Bir zamanlar Avrupa’yı ileri taşıyan Almanya'nın bugün Avrupa'nın gerilemesine neden olduğunu belirten Erakçi, "Geçen Eylül ayında New York’ta, Merz’in ısrarı üzerine E3, İran’a yönelik BM yaptırımlarının geri getirilmesini takip ederek nükleer müzakerelerdeki rollerine son verdi. Şimdi ise Merz, aynı müzakerelere yeniden kabul edilmek için adeta yalvarıyor." ifadelerini kullandı.

Merz'in, yaklaşık 1000 İranlının ölümüne neden olan İsrail’in Haziran 2025’teki saldırılarında büyük bir coşku sergilediğine değinen Erakçi, Merz'in İran’ın haftalar içinde çökeceğine dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Erakçi şunları kaydetti:

"Biz İranlılar ne yazık ki Merz’in siyasi saflığına ve rahatsız edici karakterine dair başka pek çok örnekle de karşılaştık.