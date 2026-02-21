Canlı
        Erakçi'den Trump'ın açıklamasına yanıt

        Erakçi'den Trump'ın açıklamasına yanıt

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki gösterilerde 32 bin kişinin öldüğüne" yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erakçi, "Verilerimizin doğruluğu konusunda şüphesi olan varsa, lütfen belgeyle konuşsun." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:24
        Erakçi'den Trump'ın açıklamasına yanıt
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki gösterilerde 32 bin kişinin öldüğüne" yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        İranlı Bakan, Tahran yönetiminin son gösterilerde hayatını kaybeden 200'ü emniyet görevlisi 3 bin 117 kişiye dair kapsamlı bir liste yayımladığını hatırlattı.

        Erakçi, "Verilerimizin doğruluğu konusunda şüphesi olan varsa, lütfen belgeyle konuşsun." ifadelerini kullandı.

        İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından 1 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada gösteriler sırasında ölen 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimleri yayımlanmış, 131 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 16 Şubat'taki açıklamasında, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 214'ü emniyet görevlisi 7 bin 15 olduğunu duyurmuştu.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

