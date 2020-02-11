Erbil'de Türk Diplomatı öldüren iki kişi hakkında idam kararı

Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk Diplomat Osman Köse ve yanındaki 2 kişiyi öldüren iki kişi hakkında idam kararı verdi.

OLAY

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana gelmişti. Sivil kıyafetle giren PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı ise hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terörist V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklanmıştı.