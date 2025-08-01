Ercan Deniz, ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti

Bir süredir Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında devam eden gerginlik, karşılıklı açıklamalarla yeniden alevlendi. Aralarındaki hukuki süreç sürerken, Ercan Deniz’in kardeşi ve ailesine ölüm tehditleri gönderdiği iddiaları da kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Son günlerde Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ve kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarda Özcan Deniz’e destek verdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

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Bu sözlerin ardından gözler Ercan Deniz’e çevrildi. Kardeşinin iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Ercan Deniz, hakkındaki ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti.

Ercan Deniz şu ifadeleri kullandı; "Sevgili Özcan Deniz, kimse kimseyi öldürmüyor, evine gelmiyor, aramıyor, sormuyor. Olan şeyler zaten yargıya intikal etti. Lütfen artık durumu ajite etmeyin, senaryolar yazmayın. İnsanlar bu yarattığınız kaostan sıkıldı. Ben işimde gücümdeyim, ailemleyim. Üç çocuğum ve mutlu bir yuvam var. Bu düzeni sizin ihanetiniz için bile olsa riske atacak hiçbir eylemde bulunmam. Siz de rahat olun, mutlu olun ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin kararlarını sabırla bekleyin. Çünkü ben öyle yapıyor olacağım."