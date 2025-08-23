Erciyes Dağı nerede? Erciyes Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

ERCİYES DAĞI NEREDE?

Erciyes Dağı nerede? Hepsinden önce bu soruyu yanıtlamakta fayda var. İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alan dağ, görkemli bir volkanik dağ olma niteliği taşır. Kayseri için sembolik bir önemi vardır. Bu dağın 3.917 metre yüksekliğe ulaştığı bilinir. Yani bu anlamda sadece bölgenin değil Türkiye’nin de en önemli zirvelerinden biri olma niteliği vardır.

ERCİYES DAĞI HANGİ ŞEHİRDE?

Peki Erciyes Dağı hangi şehirde? Kayseri şehrinde bulunan dağ, güneydeki konumuyla gözleri üzerinde toplar. Şehir merkezine ise 25 km uzaklıkta konumlanmıştır. Sahip olduğu konumu ile Kayseri’de yaşayanların ve buraya gelen turistlerin sevdiği bir noktadadır. Kolay ulaşılabilir bir turistik cazibe merkezi hâline gelmiştir. Kayseri il merkezine yakın Erciyes, kış turizmi açısından da ülkemizin gözde destinasyonlarından biridir.

ERCİYES DAĞI HANGİ İLDE?

Erciyes Dağı hangi ilde? Bu soru da ilgililerinin sık merak ettiği bir sorudur. Söz konusu dağ, Kayseri ili sınırları içerisindedir. Kayseri ili, hem tarihi zenginlikleri hem de doğa güzellikleriyle bilinir. Erciyes Dağı bu ilin en önemli doğal simgelerinden biri olmuştur. Siz de gezinizi buraya düzenleyerek ülkemizin doğal güzelliğine doyabilirsiniz.