Film sektörünün sevilen isimlerinden Erdal Özyağcılar günümüzde de yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlar Erdal Özyağcılar ismini merak ediyorlar. Peki Erdal Özyağcılar kimdir? Kaç yaşındadır? Erdal Özyağcılar nerelidir? İşte merak edilen soruların cevapları...

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar, 1948 İznik, Bursa doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusudur. Sinemaya 1966 yapımı "Ölüm Tarlası" filmiyle adım attı. Daha sonra Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Yılanların Öcü gibi birçok projelerde yer aldı. Bizimkiler dizisiyle uzun yıllar ekranlarda olan Özyağcılar, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi döneme damgasını vuran dizilerde rol aldı. Erdal Özyağcılar daha öğrenciyken 1972 yılında Güzin Özyağcılar ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu oldu. Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN TİYATRO OYUNLARI

Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014

Maviydi Bisikletim : Dincer Sümer - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978

Yolcu : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

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