Erdem Can'ın şampiyonluk planı hazır!

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile oynayacakları maça ilişkin, "Rakibimizin güçlü yönleriyle ilgili yaptığımız hazırlıkları doğru uygulayabilmeyi istiyoruz. Hücumda da sahayı doğru paylaşarak agresif olup, beraber oynayabilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Can, organizasyonun finalinde karşılaşacakları Gran Canaria müsabakasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Normal sezonda Gran Canaria ile B Grubu'nda yer aldıklarını anımsatan Can, "Kaybettiğimiz iki maçtan gerekli dersleri çıkararak hazırlanmaya çalışıyoruz. Sonuçta final maçı kendi başına ayrı bir konsantrasyon nedenidir. Oyuncularımız çok konsantre. İyi bir noktaya getirdik ama sonunu iyi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanarya Adaları'na çok zor ve uzun bir yolculuk sonunda gidileceğini vurgulayan Can, "İyi koşullar altında olmadan gideceğiz. Orada büyük bir seyirci avantajı olacak. Maç planımızı doğru uygulayarak, 40 dakika sonunda istediğimizi almak istiyoruz. Final maçı için konsantreyiz." değerlendirmesini yaptı.