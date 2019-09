Fenerbahçe Beko Asistan Koçu Erdem Can, Sports TV'de merak edilen soruları yanıtladı. Can, NBA ve Fenerbahçe hakkındaki sorularla ilgili "5 sezonun 4'ünde NBA Yaz Ligi'ne katıldım. 5 sezon teklif geldi, davet ettiler sağ olsunlar. 2017 yılında Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası ekibindeydim. O yüzden katılamadım. Ama katıldığım her sezonda da çok büyük faydaları oldu bana. Şöyle ki bir kere oradaki organizasyonu görme fırsatınız oluyor. NBA çok ciddi bir organizasyon. Oyuncu bireysel hazırlığından antrenman hazırlığına, antrenman organizasyonun kendisinden antrenörlerin hayata ve oyunculara baktış açısına, oradaki oyuncuya yaklaşım kültürüne ve bununla Avrupa'ya adaptasyonuna kadar birçok faktör önemli. Ama bunun yanında bir de şu avantajı yaşadık açıkçası; biz ABD'ye gittiğimizde, yaz liginde oyuncuları izleyip hatta bazı oyuncularla direkt iletişim kurabiliyoruz" dedi.

"UDOH İLE ÖZEL İDMANLAR YAPTIK"

Can, transferlerde de bu durumun önemli bir artı oluşturduğuna dikkat çekerek "Direkt iletişim kurduğumuzda da dertlerimizi, kendimizi, ne beklediğimizi anlatabiliyoruz. Oyuncularla birebir antrenman yapabiliyoruz. Biz bu süreçte her sene Maurizio Gherardini ile beraberdik ama bizim menajerimiz olduğu dönemde sevgili Ömer Onan ile de birlikte üçümüz, Ekpe Udoh ile özel idmanlar yaptık. Bunları söylemek lazım ki, insanlar bizim orada gelişim için uğraştığımızı bilsinler. Geçen sene Tyler Ennis'i alırken toplantılar yaptık. James Nunnally ile orada oturup konuşup beklentilerimizi anlattık. Oyuncuyu hazırlama ve bizim felsefemizi anlatma anlamında büyük ve uzun bir süreç geçiyor" diye konuştu.

"GELİŞİM SÜRECİMİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Can, programda bir itirafta da bulunurken "NBA'den bir koçluk teklifi geldi ve ben kabul etmedim zaten. Bunu söylemiş olayım. Bugüne kadar bunu da hiçbir yerde söylemedim. İnsanlar, böyle teklifler geldiğinde hemen manşet falan olur ama ben kulübümde, beraber olduğum coach ve aile olduğumuz ekiple bu gelişim sürecimi devam ettirmek istiyorum. Ama bu tabii ki ileride kendi ülkemi de en üst düzeyde temsil etmek anlamında yaşamak istediğim bir tecrübe açıkçası" sözlerini kullandı.

İKİ FARKLI OBRADOVİC'İ ANLATTI

Can, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le çalışmasının nasıl bir duygu olduğu şeklindeki soruya "Basketbol evrildi. Basketbol değişti. Oyuncu yapıları, karakterleri değişti. Oynanan basketbol değişti ama Obradovic hep orada kaldı" yanıtını verdi. Can, saha içindeki ve saha dışındaki Obradovic için ise şu yorumu yaptı: "Saha içinde ve saha dışında iki farklı karakter var. Saha içinde tamamen talepkar, sert, hataya ödün vermeyen, toleransı olmayan, takımının gelişimine odaklı ve prensiplerden kesinlikle ödün vermeyen birisi var. Ve istediğini alan biri. Saha dışında ise müthiş bir arkadaş, ağabey... Sadece benim için değil, çalıştığı tüm kişilere pozitif enerji veren ve saha dışında olan hataları da toleransla karşılayan, sizi rahatlatan biri."